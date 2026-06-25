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Ferrol

Agotadas las plazas de la iniciativa ‘Conecta na ría’ que organiza AJE Ferrolterra

Se celebra este viernes en la lancha 

Redacción
25/06/2026 22:09
Travesía de 2024
Travesía de 2024
Jorge Meis
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La travesía ‘Conecta na ría’ que organiza la Asociación de Jóvenes Empresarios –AJE– Ferrolterra ha agotado todas las plazas disponibles para su edición de esta tarde, un paseo a bordo de la lancha que combina el disfrute del entorno con la dinámica networking. 

Emprendedores, empresarios y autónomos de las tres comarcas podrán intercambiar experiencias, presentar sus proyectos, fomentar las relaciones profesionales, ampliar su red de contactos y explorar nuevas oportunidades de negocio en una jornada que comienza a las 20.30, con salida del muelle de Curuxeiras y con hora de regreso a las 00.30. 

Incluye cena a bordo, gratuita para los asociados y para los usuarios del Polo de Emprendemento. Con esta iniciativa, AJE Ferrolterra cierra su programación de actividades del curso. 

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