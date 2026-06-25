Agotadas las plazas de la iniciativa ‘Conecta na ría’ que organiza AJE Ferrolterra

Travesía de 2024 Jorge Meis

La travesía ‘Conecta na ría’ que organiza la Asociación de Jóvenes Empresarios –AJE– Ferrolterra ha agotado todas las plazas disponibles para su edición de esta tarde, un paseo a bordo de la lancha que combina el disfrute del entorno con la dinámica networking.

Emprendedores, empresarios y autónomos de las tres comarcas podrán intercambiar experiencias, presentar sus proyectos, fomentar las relaciones profesionales, ampliar su red de contactos y explorar nuevas oportunidades de negocio en una jornada que comienza a las 20.30, con salida del muelle de Curuxeiras y con hora de regreso a las 00.30.

Incluye cena a bordo, gratuita para los asociados y para los usuarios del Polo de Emprendemento. Con esta iniciativa, AJE Ferrolterra cierra su programación de actividades del curso.