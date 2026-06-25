Acto de graduación de la XIV promoción de Enfermería en el Auditorio municipal

Público en una edición anterior de la graduación de Enfermería Emilio Cortizas

El Auditorio Municipal de Ferrol acogerá en la tarde de este viernes, a las 18.00 horas, un nuevo acto de graduación de una de las formaciones que se imparten en el Campus Industrial de Ferrol.

En este caso, se trata de la XIV promoción del grado en Enfermería, titulación que se forma parte de la Facultade de Enfermaría e Podoloxía de la institución dependiente de la Universidade da Coruña.

El acto estará presidido por la vicerrectora del Campus de Ferrol e Responsabilidade Social, Ana Ares Pernas; por el alcalde ferrolano, José Manuel Rey Varela; por el decano de la facultad, Pedro Gil Manso; por la gerente del Área Sanitaria de Ferrol, María Fernanda López Crecente, y por el presidente del Colexio de Enfermaría da Coruña, Avelino Castro Pastor.

La lección magistral, que se presenta bajo el título ‘As palabras que habitamos. Linguaxe, recoñecemento e coidado do outro’, será impartida por la profesora e investigadora de la Universidade da Coruña (UDC), Nuria Esther Varela Feal.

El Auditorio acogió recientemente la graduación de Relacións Laborais e Recursos Humanos, de Xestión e Dirección Laboral y de Prevención de Riscos Laborais.