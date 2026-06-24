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Diario de Ferrol

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Ferrol

Nuevos cortes de tráfico en la calle de la Iglesia este jueves

Durarán dos días y tendrán horario de mañana

Redacción
24/06/2026 22:04
Cartel corte en Rúa Iglesia
Otro corte en el mismo tramo hace poco, aquella vez para restringir vehículos de mayor tonejaje
Daniel Alexandre
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La Policía Local, a través del Concello de Ferrol, ha informado de diversos cortes de tráfico que tendrán lugar desde este jueves motivados por descargas de materiales en la calle de la Iglesia y también por las obras que se están ejecutando en la Rubalcava, ambas en el barrio de A Magdalena. 

En esta jornada y también mañana, de 8.00 a 14.00 horas, se producirán restricciones puntuales a la circulación de vehículos en el segmento de Iglesia comprendido entre Concepción Arenal y Tierra, donde se procederá al movimiento de carga en un lateral del edificio de Correos y en el aparcamiento del Cantón

Además, indica el Consistorio que durante la descarga de materiales prevista en la entrada del parking también se limitará el tráfico de bajada por Tierra desde Sol. Es decir, que a partir de ese cruce solamente podrán descender vehículos de reparto y taxis que tendrán que girar por Real —parte baja de Armas— y subir por Rubalcava.

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