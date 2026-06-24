Los piratas arriban este jueves al puerto de Ferrol para ocuparlo hasta el próximo domingo

Parte de la infraestructura de la feria ya se podía ver montada este miércoles Jorge Meis

Durante cuatro jornadas, vecinos y visitantes podrán sumergirse en un ambiente inspirado en la época de los grandes navegantes, recorriendo un mercado lleno de artesanía, gastronomía, espectáculos y animación temática para toda la familia, que se instalará en el puerto ferrolano. Personajes piratas, música en directo, pasacalles, actividades infantiles y propuestas variadas servirán para trasladar al público a un mundo de mapas secretos, tesoros ocultos y aventuras en alta mar.

Se trata del Mercado Pirata que trae a Ferrol la Fábrica de los Manjares-Aevus Eventos, con la colaboración de la Autoridad Portuaria y el Concello y que se inaugura en la tarde de este jueves y, hasta el domingo, contará con una amplia programación durante cuatro días. Se trata de una cita imprescindible para disfrutar del verano en un entorno privilegiado junto al mar, donde la historia, la fantasía y el entretenimiento se unen para crear una experiencia única.

La jornada de este jueves comenzará con la apertura, a las seis de la tarde, del ‘puerto corsario’, acto al que seguirán otras actividades como Los sones piratas, a cargo de Treefolk o la Troupete del Luisete y sus aventuras de taberna. Ambas formaciones llevarán a cabo diferentes actuaciones hasta bien entrada la noche, para animar el mercado pirata.

Fin de semana

El viernes, tanto la feria como las actividades arrancarán ya por la mañana, a partir de las 11.00 horas, y hasta el mediodía habrá espectáculos de la mano, de nuevo, de Treefolk y la Troupete del Luisete, además de la presencia por la feria del bufón rojo, que pondrá la nota final del día con un vistoso pasacalles de fuego, en torno a las 23.30.

Para quienes no quieran abandonar la invasión pirata en todo el día, habrá dispuestas tabernas para poder degustar viandas y bebidas, en la zona del paseo. Durante todo el fin de semana continuará la actividad del mercado pirata, con puestos, actividades, espectáculos y música.

Como complemento de la actividad, esta feria familiar contará con un campamento pirata, en el que se podrán hacer fotografías con personajes de lo más variopintos, charlas con bucaneros y vivir la experiencia desde dentro. Atracciones infantiles, con magia y diversión, y mesas lúdicas de juego completan el escenario portuario.