Lleno en la fiesta de San Xoán de Filgueira

Los Alcántara fueron una de las bandas locales que actuaron este miércoles en el barrio Jorge Meis

El barrio de San Xoán, en Ferrol, vivió este miércoles el día grande de su patrón, empezando con un recorrido de las gaitas de Agarimo de Catabois y siguiendo con misa cantada por Marcos Mella y procesión.

Actuó Sofía Hernández, de ‘La Voz Kids 2026’, hubo sesión vermú y un multitudinario ‘tardeo’ protagonizado por los grupos locales Rayones, Los Alcántara y Malditos Pendejos.

Ambiente en las fiestas de San Xoán Jorge Meis

El Grupo Jaque fue quien puso el broche en la verbena nocturna y este jueves, desde las cinco de la tarde, le tocará el turno al ‘Día do Neno’, con juegos de la mano de la empresa Fiestoke.