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Diario de Ferrol

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Ferrol

Lleno en la fiesta de San Xoán de Filgueira

El 'tardeo' con los grupos locales fue uno de los momentos con más público

Redacción
24/06/2026 22:26
Tardeo en San Xoán
Los Alcántara fueron una de las bandas locales que actuaron este miércoles en el barrio
Jorge Meis
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El barrio de San Xoán, en Ferrol, vivió este miércoles el día grande de su patrón, empezando con un recorrido de las gaitas de Agarimo de Catabois y siguiendo con misa cantada por Marcos Mella y procesión. 

Actuó Sofía Hernández, de ‘La Voz Kids 2026’, hubo sesión vermú y un multitudinario ‘tardeo’ protagonizado por los grupos locales Rayones, Los Alcántara y Malditos Pendejos

Tardeo en San Xoán
Ambiente en las fiestas de San Xoán
Jorge Meis

El Grupo Jaque fue quien puso el broche en la verbena nocturna y este jueves, desde las cinco de la tarde, le tocará el turno al ‘Día do Neno’, con juegos de la mano de la empresa Fiestoke.

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