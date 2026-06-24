La fiesta continúa este miércoles en el barrio de San Xoán con feria, mucha música y churrasco

El ‘Desfile da Bruxa’ en San Xoán de Filgueira contó con cabezudos Daniel Alexandre

Todavía con la resaca de la víspera de San Xoán, el barrio ferrolano continúa este miércoles honrando a su patrón con una programación íntegramente planificada por la comisión de fiestas, comenzando con el recorrido de las gaitas de Agarimo de Catabois desde las nueve de la mañana.

Horas después, desde las 12.00, se celebra la misa, en la que cantará Marcos Mella, culminando en la tradicional procesión. Ya a las 13.30 será Sofijeich —colaboración de Sofía Hernández, concursante de ‘La Voz Kids 2026’— quien inaugure el escenario, dando paso después al Grupo Jaque una hora más tarde, realizando estos otro pase en la verbena desde las diez de la noche.

Entremedias, habrá un ‘tardeo’ protagonizado por grupos locales. Serán Rayones, Los Alcántara y Malditos Pendejos quienes hagan bailar al personal. Además, durante todo el día seguirán las atracciones, se desplegará una feria multisectorial y se despachará churrasco en el toldo a 12 euros.

El jueves, último día de los festejos en San Xoán de Filgueira, tendrá lugar el ‘Día do Neno’, una sesión de tarde que arrancará a las 17.00 horas y tendrá como protagonistas a los más pequeños.

En esta ocasión, explica la comisión, será la empresa de animación Fiestoke quien se encargue de realizar actividades, yincanas y juegos de agua para sobrellevar mejor el calor.