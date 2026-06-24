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Ferrol

Ferrol registró un único incendio la víspera de San Xoán que no estaba relacionado con hogueras

El turno del parque de bomberos de A Gándara estuvo reforzado

Redacción
24/06/2026 21:49
Bombeiros de Ferrol actuando en el interior del galpón calcinado
Bombeiros de Ferrol actuando en el interior del galpón calcinado
Cedida
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La víspera de San Xoán fue, afortunadamente, una jornada en la que no hubo que lamentar incendios ni daños personales de gravedad provocados por la proliferación de hogueras en el municipio de Ferrol, confirman desde el Concello. 

Las mismas fuentes indican que los efectivos del parque de A Gándara, que mantuvieron un turno reforzado, únicamente tuvieron que desplazarse el 23 a sofocar un fuego que calcinó el interior de un galpón en Santa Mariña poco después de las siete de la tarde. 

Hasta allí acudieron siete Bombeiros con los tres vehículos que tenían movilizados. Además, recibieron algunas llamadas de particulares con luminaria que no acabaron en intervención porque no se descontrolaron las llamas, como parecía cuando dieron la alerta.

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