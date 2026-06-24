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Diario de Ferrol

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Ferrol

El fotógrafo Álvaro Ybarra Zavala inaugura este jueves su exposición documental en Afundación Ferrol

Será a las seis, con entrada libre, y el autor dará una charla

Redacción
24/06/2026 22:28
Una de las imágenes del proyecto del fotógrafo
Una de las imágenes del proyecto del fotógrafo
Álvaro Ybarra Zavala
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La sede de Afundación, en la ferrolana plaza de la Constitución, acoge en la tarde de este jueves la inauguración de la exposición ‘Origen’, del fotógrafo bilbaíno Álvaro Ybarra Zavala, que cuenta con el patrocinio de Endesa. Será a las 18.00 horas, con acceso libre, y el autor ofrecerá una charla explicativa para las personas asistentes, así como una visita guiada por la sala. 

La muestra forma parte del proyecto documental ‘El Legado que Seremos’, que se ha centrado en la transición energética en España, “una de las grandes transformaciones industriales y sociales de nuestro tiempo”, explican desde la compañía energética. En este contexto, además, la central térmica de As Pontes juega un papel protagonista en la iniciativa. 

Autor Ybarra Zavala (Bilbao, 1979) ha trabajado en más de cuarenta países realizando diferentes series de reportajes que publicaron en medios tan prestigiosos como The New York Times, Le Monde o Liberation, y en revistas como Time, GEO, Newsweek, Sunday Times Magazine, Vanity Fair y XLSemanal, entre otras. 

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