Dos carriles para acceder a los garajes de Rubalcava, que se cortará el lunes desde Sol

Imagen de archivo del tramo que se cortará desde el lunes 29 Jorge Meis

En Rubalcava continúan avanzando los trabajos que mantienen cerrado su último tramo hasta avenida do Rei y desde el lunes 29 de junio habrá nuevos cambios derivados de la ejecución de las obras en el segmento que va desde Sol a la intersección con Almendra y Doctor Fleming.

En concreto, explica la Policía Local que no va a ser posible ascender desde la calle del Sol, pero sí bajar desde las perpendiculares hasta el número 44 de Rubalcava para poder garantizar la salida y entrada de los garajes. Para ello, convertirán el tramo desde el 72 hasta el 42 en uno de doble circulación.

Para establecer estos dos carriles de forma ordenada y facilitar el tránsito de vehículos, se pondrán conos fijados al pavimento en la parte central que delimiten el espacio, avanzan desde el Concello de Ferrol, recordando que quedará prohibido el estacionamiento en todo este tramo. Las personas que tienen cocheras afectadas por esta medida, tendrán que salir y entrar desde Almendra y Doctor Fleming por el momento.

A mayores, desde el Consistorio apuntan que esta medida provisional se ha ido comunicando por su parte a las diferentes comunidades vecinales afectadas por estos trabajos, de los que se les trasladó información.