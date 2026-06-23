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Ferrol

Refuerzo de la actividad de la unidad móvil de ADOS para donaciones

La unidad estará en Alcampo y la plaza de Armas estos días

Redacción
23/06/2026 20:28
unidad de ADOS donación donantes sangre
Imagen de archivo de una mujer donando sangre en Ferrol
Jorge Meis
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La festividad de esta semana ha llevado a ampliar la actividad prevista de lunes a sábado por parte de la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue. Así, teniendo en cuenta que los festivos repercuten en las reservas de componentes sanguíneos, se hace preciso aumentar las donaciones en las jornadas hábiles. 

Son A positivo y 0 positivo los grupos sanguíneos que presentan actualmente un nivel más bajo, aunque desde ADOS se recuerda que son precisas donaciones de todos los grupos. 

Este jueves la unidad estará en Alcampo Ferrol y el viernes 26 en la plaza de Armas. En ambos casos, en horario de 9.30 a 14.30 y de 15.30 a 21.00. El sábado estará delante del centro de salud de Fene, de 10.00 a 15.00 

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