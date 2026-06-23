Los sindicatos califican de éxito el seguimiento de la huelga en el sector del comercio de alimentación

Manifestación comercio de alimentación Cedida

La tercera jornada de huelga en el sector del comercio de alimentación de la provincia de A Coruña fue un éxito, según los sindicatos, pues se paralizó gran parte de la actividad en los supermercados afectados. En Ferrol, además de los piquetes informativos en diferentes establecimientos, se organizó una manifestación que partió de la plaza de Ultramar.

Hubo centros que permanecieron totalmente cerrados y otros que funcionaron a medio gas en una jornada en la que el paro se notó especialmente por las fiestas de San Xoán.

El objetivo de esta medida de presión es el desbloqueo de la negociación del convenio colectivo, que, según los sindicatos, sigue sin avanzar lo deseable a pesar de que, sostienen, se han hecho “rebaixas substanciais” en la plataforma presentada inicialmente “para tratar de facilitar un acordo”. Sin embargo, hasta la fecha no ha sido posible.

Además de la mejora de las condiciones salariales, la parte social –representada por los sindicatos CIG, CCOO, UGT y USO– exige una reducción de la jornada, el disfrute de más fines de semana de calidad –es decir, sábado y domingo– o incrementar los días de permiso por el fallecimiento de un familiar de primer grado. También piden la actualización de los pluses de productividad para el personal de almacén.

La huelga, que comenzó el pasado domingo –pues hay supermercados que tienen autorizada la apertura– finaliza este miércoles.