Los más pequeños pueden iniciarse en la lengua de signos con talleres de verano

Imagen de archivo de una edición pasada de la iniciativa Cedida

La Asociación de Personas Sordas de Ferrol (AXF) pone en marcha una nueva edición de ‘Signaverán’, una actividad de verano dirigida a niños y niñas de entre 4 y 13 años con el objetivo de promover el conocimiento de la lengua de signos, fomentar la inclusión y crear espacios de aprendizaje y convivencia durante el período estival.

La iniciativa se desarrollará a lo largo del mes de julio en las instalaciones de la entidad y contará con dos grupos diferenciados por edades. El primer grupo, destinado a niños y niñas de entre 4 y 8 años, se celebrará los martes de 11.00 la 13.00 horas, del 7 al 28 de julio. Por su parte, el segundo turno está destinado a participantes de entre 9 y 13 años. Este tendrá lugar los miércoles en el mismo horario, del 8 al 29 de julio.

A través de actividades lúdicas, dinámicas participativas y propuestas adaptadas a cada franja de edad, los participantes podrán acercarse a la lengua de signos de una manera divertida, favoreciendo la comunicación, la empatía y el respeto por la diversidad.

El precio de la actividad será de 40 euros por menor y las plazas son limitadas. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el próximo 30 de junio. Más información en sus redes o en el número 604 07 02 52.