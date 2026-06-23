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Ferrol

Los más pequeños pueden iniciarse en la lengua de signos con talleres de verano

La iniciativa se desarrollará a lo largo del mes de julio en las instalaciones de la AXF

Redacción
23/06/2026 20:31
signaverán AXF
Imagen de archivo de una edición pasada de la iniciativa
Cedida
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La Asociación de Personas Sordas de Ferrol (AXF) pone en marcha una nueva edición de ‘Signaverán’, una actividad de verano dirigida a niños y niñas de entre 4 y 13 años con el objetivo de promover el conocimiento de la lengua de signos, fomentar la inclusión y crear espacios de aprendizaje y convivencia durante el período estival. 

La iniciativa se desarrollará a lo largo del mes de julio en las instalaciones de la entidad y contará con dos grupos diferenciados por edades. El primer grupo, destinado a niños y niñas de entre 4 y 8 años, se celebrará los martes de 11.00 la 13.00 horas, del 7 al 28 de julio. Por su parte, el segundo turno está destinado a participantes de entre 9 y 13 años. Este tendrá lugar los miércoles en el mismo horario, del 8 al 29 de julio. 

A través de actividades lúdicas, dinámicas participativas y propuestas adaptadas a cada franja de edad, los participantes podrán acercarse a la lengua de signos de una manera divertida, favoreciendo la comunicación, la empatía y el respeto por la diversidad. 

El precio de la actividad será de 40 euros por menor y las plazas son limitadas. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el próximo 30 de junio. Más información en sus redes o en el número 604 07 02 52. 

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