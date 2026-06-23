Identificados los dos menores presuntamente implicados en la rotura de cristales de La Salle

Imagen de archivo de un acto en el colegio La Salle de Ferrol Daniel Alexandre

La Policía Local de Ferrol identificó el domingo por la noche a seis menores presuntamente implicados en actos vandálicos en Caranza, en concreto en el colegio La Salle, donde rompieron varios cristales.

Explica el Concello que es la tercera ocasión en las últimas semanas en la que se registran hechos de estas características en las instalaciones educativas. En este caso, fue un vecino el que, sobre las 23.15 horas, llamó a la centralita de la Policía para informar de que un grupo de jóvenes estaba lanzando piedras al centro desde la calle Emilia Pardo Bazán.

La rápida respuesta de los agentes de la Policía permitió localizar a cuatro de los presuntos autores en el lugar de los hechos y, después, identificar a los otros dos que se habían refugiado en sus respectivos domicilios.