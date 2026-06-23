Exponav inicia el verano con talleres infantiles, visitas guiadas y exposiciones

Visita de la de la Asociación Cyclists for Cultural Exchange Cedida

A partir de este jueves se encuentra abierto el plazo de inscripción para los niños y niñas miembros del club Cormonav que deseen participar en los talleres infantiles de verano que organiza Exponav y que se desarrollarán los días 2 y 3 de julio. La jornada siguiente, el viernes 26, podrá inscribirse el público.

El taller del jueves 2 –con horario de 10.30 a 13.30 horas– consistirá en una sesión de cine a la que seguirá una actividad de elaboración de pulseras, mientras que el del viernes 3 –en horario de 10.30 a 12.00– será una manualidad para confeccionar un mensaje en una botella. Los dos están pensados para edades entre los seis y los 11 años.

Más actividad

Tras la visita que el museo recibió este martes de la Asociación Cyclists for Cultural Exchange, este sábado, día 27, a las 12.00 horas, tendrá lugar un nuevo recorrido guiado gratis al museo de Exponav, que se centrará en la construcción naval en el siglo XVIII y para la que es preciso reservar plaza a través del teléfono 981 359 682 o del correo electrónico exponav@exponav.org.

Durante todo el mes continúa abierta la exposición de grabados del artista belga Rodolphe Schönberg, con obras del Museo de Artes do Gravado de Ribeira, abierta al público en general.