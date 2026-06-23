Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Exponav inicia el verano con talleres infantiles, visitas guiadas y exposiciones

Durante todo el mes continúa abierta la exposición de grabados del artista belga Rodolphe Schönberg

Redacción
23/06/2026 20:43
Visita de la de la Asociación Cyclists for Cultural Exchange
Visita de la de la Asociación Cyclists for Cultural Exchange
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

A partir de este jueves se encuentra abierto el plazo de inscripción para los niños y niñas miembros del club Cormonav que deseen participar en los talleres infantiles de verano que organiza Exponav y que se desarrollarán los días 2 y 3 de julio. La jornada siguiente, el viernes 26, podrá inscribirse el público. 

El taller del jueves 2 –con horario de 10.30 a 13.30 horas– consistirá en una sesión de cine a la que seguirá una actividad de elaboración de pulseras, mientras que el del viernes 3 –en horario de 10.30 a 12.00– será una manualidad para confeccionar un mensaje en una botella. Los dos están pensados para edades entre los seis y los 11 años. 

Más actividad

Tras la visita que el museo recibió este martes de la Asociación Cyclists for Cultural Exchange, este sábado, día 27, a las 12.00 horas, tendrá lugar un nuevo recorrido guiado gratis al museo de Exponav, que se centrará en la construcción naval en el siglo XVIII y para la que es preciso reservar plaza a través del teléfono 981 359 682 o del correo electrónico exponav@exponav.org. 

Durante todo el mes continúa abierta la exposición de grabados del artista belga Rodolphe Schönberg, con obras del Museo de Artes do Gravado de Ribeira, abierta al público en general. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620