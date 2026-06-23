El director del Puerto pide volver a su puesto de trabajo en la dársena de A Coruña

Jesús Casás volverá a su puesto en la dársena coruñesa Cedida

El que desde octubre de 2021 era director de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, Jesús Casás, regresará a su puesto en la dársena de A Coruña, en donde trabajó desde 1992 hasta su desembarco en Ferrol a propuesta de Francisco Barea.

El actual presidente, José Antonio Álvarez Vidal –Ferrol, 1961–, habría aceptado la dimisión de Casás, que, no obstante, deberá llevarse al próximo consejo de administración para que se haga efectiva.

Era una opción muy probable el cambio en el segundo escalón del Puerto, pues es habitual que con el nombramiento del máximo responsable se proceda también a la sustitución del ‘mando operativo’. Así ha sido las últimas veces y en este caso no iba a ser una excepción.

Casás ha trabajado estas semanas en facilitar al máximo el aterrizaje de Álvarez Vidal, que llega al Paseo de Curuxeiras con un mandato claro: contribuir decisivamente a que el desembarco de la multinacional china SAIC sea un éxito.

Se trata del proyecto de diversificación industrial más relevante para la comarca en las últimas décadas y su perfil, con formación en Derecho Comunitario y una vasta experiencia en la función pública y en altos cargos técnicos en la administración autonómica, va a ser clave en que la inversión china discurra por los cauces adecuados para que se materialice de manera rápida y sin contratiempos.

Aunque la implantación de SAIC en Ferrol y As Pontes no depende exclusivamente del Puerto ni de la administración autonómica –es el Consejo de Ministros el que debe autorizar la inversión extranjera directa, como es el caso–, su papel en la tramitación del proceso es determinante.