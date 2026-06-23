El Concello repone la pasarela de madera que da acceso a la playa de Caranza

La pasarela se colocó este martes en el arenal Daniel Alexandre

La pasarela de madera de la playa de Caranza ya está colocada. En la mañana de este martes, el Concello procedió a la instalación de la infraestructura que permite no solo el acceso desde el paseo marítimo hacia la caseta de socorrismo, sino también la que se adentra en el arenal hacia el agua.

Como se recordará, en los últimos días varias personas usuarias se habían quejado por la ausencia de estos elementos que imposibilitaban o, en el mejor de los casos, dificultaban el disfrute del arenal por parte de personas con movilidad reducida.

El pasado lunes, el Concello apuntó que la intención era reponer las pasarelas a la mayor brevedad y que si no estaban ya instaladas era debido a las necesidades de movimiento de la maquinaria para el acopio de material en las obras de reparación de un fragmento del talud del paseo marítimo que se desprendió con las borrascas del pasado mes de enero.

En el caso de que, por esta misma actuación, sea necesario facilitar la entrada de las máquinas, se haría a primera hora de la mañana para evitar las molestias a las personas usuarias, informa el Concello. Repuestas ya las pasarelas, se podrá izar la bandera azul en el arenal. Caranza es una de las seis con las que cuenta el municipio este año.