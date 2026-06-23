El arriado solemne de bandera vuelve a celebrarse este jueves en el Palacio de Capitanía

Imagen de archivo de un arriado anterior en Capitanía Martín Barreiro

En la noche de este jueves vuelve el arriado solemne de bandera a las inmediaciones del Palacio de Capitanía tras haberse celebrado recientemente en la plaza de Armas un acto de estas características.

Es el habitual que se convoca la última semana de cada mes –salvo en julio, agosto y diciembre– con el fin de mantener el vínculo tradicional de la Armada con la ciudad de Ferrol. En esta ocasión, la ceremonia dará comienzo a las 22.17 horas y estará presidida por el capitán de fragata José Manuel de Mata Hervás, comandante del Mando de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Ferrol.

Previamente, a las 21.57 horas, formará la Sección de Honores del Arsenal de Ferrol, así como la Unidad de Música del Tercio del Norte, que partirá del atrio de la iglesia de San Francisco, iniciando un desfile hacia la calle Real hasta ocupar sus puestos para la ceremonia, en las inmediaciones del mástil de la Bandera en los Jardines de Herrera.

Al finalizar el arriado, la ceremonia concluirá con el canto de la ‘Oración de la Noche’. Desde la Armada se invita a toda la ciudadanía y visitantes a presenciar esta ceremonia militar, última hasta concluir el verano.