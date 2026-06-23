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Ferrol

Doce positivos por alcohol y dos por drogas en el dispositivo del fin de semana de la Policía Local

Además, se tramitaron tres denuncias por delitos contra la seguridad vial

Redacción
23/06/2026 13:56
Foto NP 2026.06.20 Control alcoholemia Policía Local
Control en la madrugada del sábado en la avenida Compostela
Cedida
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El dispositivo especial de control de alcohol y drogas en Ferrol que se desarrolló desde la tarde del viernes hasta la madrugada del sábado se saldó con 14 positivos y con la tramitación de tres denuncias por presuntos delitos contra la seguridad vial. En dos de ellos, los conductores tenían unas tasas de 0,76 miligramos por litro de alcohol en aire expirado y de 0,83 (y 0,84 en la repetición) en el otro. En otro caso, el investigado circulaba sin el seguro obligatorio del automóvil y con la ITV caducada desde 2025. 

En total, los agentes desplegados realizaron casi 400 pruebas. De los catorce positivos, doce fueron por consumo de alcohol y dos por THC. Los puntos de control se establecieron entre las 16.00 horas del viernes y las 5.00 del sábado en la carretera de circunvalación con Caranza (en la puerta de Navantia), en la calle Rochel, en la avenida de Compostela e intersección con Cuntis, en la rotonda Uxío Novoneyra, en la avenida 19 de Febreiro, en la FE-15 y en la calle Lousas con Joane. 

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