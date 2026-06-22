Vuelven los bautismos de mar con Ferrol Surf School en el marco de la programación de Equiocio 2026

Imagen de archivo de un bautismo de mar en la pasada edición de Equiocio Cedida

Tras arrancar su programación previa con una ruta este pasado fin de semana, Equiocio 2026 ha anunciado que volverán sus exitosos bautismos de surf gratuitos, para los que ya ha abierto la inscripción previa.

La jornada está fijada para el 3 de julio, de 11.00 a 13.00 horas, con los profesionales de Ferrol Surf School en alguna de las playas de Covas o San Xurxo, avanzan.

Se ofrecen un total de diez plazas que se asignarán por orden de inscripción y otras seis estarán reservadas para personas con diversidad funcional.

Para asistir a la actividad es necesario enviar un correo a secretaria@equiocio.es incluyendo nombre completo, DNI y fecha de nacimiento. Explican desde la organización que uno de los objetivos es promocionar Costa das Ondas.