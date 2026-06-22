Usuarios de la playa de Caranza denuncian que no se ha instalado la pasarela de acceso

Acceso al arenal Daniel Alexandre

Usuarios del arenal de Caranza denuncian que todavía no se han instalado las pasarelas de acceso ni la pérgola que permitía a las personas con movilidad reducida disfrutar de los días de playa en condiciones idóneas.

Es el caso de una mujer con una hija con discapacidad que reside en el barrio, que censura que hasta el momento no ha podido acceder al arenal porque las estructuras –la que se dirige a la caseta de socorrismo y la que se encamina al mar– no están colocadas. Tampoco funciona el vehículo anfibio que permite el refresco de las personas que no pueden moverse por sí solas.

“Somos muchas las personas que necesitamos utilizar las pasarelas, no solo quienes tienen una discapacidad, sino mayores o lesionados. Además, si hay un accidente, ¿cómo podrían entrar los vehículos de emergencia para socorrer a alguien?”, se pregunta. Este es el motivo por el que la bandera azul no ondea en la playa.

El Concello explicó este lunes que las pasarelas no se han podido instalar debido a las obras de emergencia que se están desarrollando en el talud de la playa –que se derrumbó en enero–, que incluyen el acopio y traslado de materiales, si bien, señalaron, “agardamos poder instalalas o antes posible para ocasionar as menores molestias”.