Sin avances en la primera mediación entre sindicatos y patronal por el convenio del metal

Inicio de la marcha del metal, la semana pasada Jorge Meis

No hubo avances en la primera jornada de la mediación organizada por el Consello Galego de Relacións Laborais este lunes a instancias de las organizaciones empresariales –y aceptada por la parte social– para tratar de desbloquear la negociación del convenio siderometalúrgico de la provincia de A Coruña.

En un primer tanteo se habría producido un ligero movimiento por parte de la patronal que los sindicatos no consideraron suficiente para dar un paso. Tras este nuevo encallamiento, las dos partes se negaron a abandonar sus posiciones, por lo que dieron por concluida la reunión, que retomarán este jueves, día 25, a las 11.00 horas.

En este contexto, se esfumó la posibilidad de que la mediación consiguiese poner de acuerdo a las partes para llegar a un consenso, como sucedió en la negociación anterior, que, como se recordará, acabó por desatascarse, también en el Consello Galego de Relacións Laborais, un 23 de junio.

La realidad en estos momentos es que las posiciones están muy alejadas. No tanto en las cifras del incremento salarial anual, sino, por ejemplo, en el periodo de vigencia –que los sindicatos no quieren que vaya más allá del trienio–, en la gestión de los contratos fijos-discontinuos, en la reducción de la jornada o en la extensión de determinados pluses.

Además, hay divergencias muy significativas en aspectos como los límites de la subcontratación o de la contratación a través de empresas de trabajo temporal. Un nuevo permiso de siete días para el cuidado de un familiar con una enfermedad grave o la creación de un plus de 35 euros para aquellas personas que trabajen en domingos y festivos son cuestiones que están encima de la mesa y que, actualmente, distancian a patronal y sindicatos.