Rey Varela insta a la SEPI y a Navantia a construir los dos diques en el astillero

El comité de empresa trasladó sus propuestas al alcalde en febrero Jorge Meis

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, envió este lunes sendas cartas a las presidencias de Navantia y SEPI y al ministro de Hacienda, Arcadi España, para reiterarles que el plan estratégico del grupo naval público para el periodo 2026-2029 incorpore la demanda de un dique cubierto para nueva construcción y otro para Reparaciones, dos inversiones que, según manifestó el alcalde, son “estratéxicas para que poidamos reforzar a nosa competitividade”. El regidor recordó que en 2018, cuando se puso en marcha el programa de las F-110, se contemplaban estas nuevas infraestructuras para completar la transformación productiva y tecnológica del astillero, junto con la Fábrica Digital de Bloques y el COEX Digital Twin que ya están operativos.

Además, en su misiva, Rey Varela pide una “maior aposta pola eólica marina, que vive momentos de incertidume”, el impulso a la Fábrica de Turbinas y más recursos en I+D+i. “Esperamos ser escoitados e que o Goberno de Pedro Sánchez incorpore neste plan os investimentos e os recursos humanos necesarios para garantir o futuro da industria naval de Ferrol”.