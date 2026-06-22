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Ferrol

Rey Varela insta a la SEPI y a Navantia a construir los dos diques en el astillero

Pide que el plan estratégico 2026-2029 incorpore más inversiones

Redacción
22/06/2026 22:17
Rueda de prensa del comité en febrero tras la presentación del Plan Industrial
El comité de empresa trasladó sus propuestas al alcalde en febrero
Jorge Meis
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El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, envió este lunes sendas cartas a las presidencias de Navantia y SEPI y al ministro de Hacienda, Arcadi España, para reiterarles que el plan estratégico del grupo naval público para el periodo 2026-2029 incorpore la demanda de un dique cubierto para nueva construcción y otro para Reparaciones, dos inversiones que, según manifestó el alcalde, son “estratéxicas para que poidamos reforzar a nosa competitividade”. El regidor recordó que en 2018, cuando se puso en marcha el programa de las F-110, se contemplaban estas nuevas infraestructuras para completar la transformación productiva y tecnológica del astillero, junto con la Fábrica Digital de Bloques y el COEX Digital Twin que ya están operativos.

Además, en su misiva, Rey Varela pide una “maior aposta pola eólica marina, que vive momentos de incertidume”, el impulso a la Fábrica de Turbinas y más recursos en I+D+i. “Esperamos ser escoitados e que o Goberno de Pedro Sánchez incorpore neste plan os investimentos e os recursos humanos necesarios para garantir o futuro da industria naval de Ferrol”. 

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