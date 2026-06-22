Los tres “Soletes” ferrolanos que nunca faltan en las vacaciones de Javier Gutiérrez

Javier Gutiérrez, en Armas, durante una entrevista para este diario Jorge Meis

El actor Javier Gutiérrez ha vuelto a hacer patria con Ferrol por bandera, esta vez en el apartado gastronómico y de la mano de la Guía Repsol. Él y otros artistas han desvelado a la publicación cuáles son sus paradas obligadas en vacaciones, proponiendo sus propios “Soletes”.

En el caso del ferrolano, su primera referencia es un clásico en su barrio de adopción, Ultramar. Allí está el Mesón Alfonso, del que recomienda no perderse, sobre todo, una de sus especialidades: “Soy un enamorado de la ensaladilla. La suya es una de las mejores. Puedes disfrutarla con cualquier vino de su amplia carta”.

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Para después, Gutiérrez invita a los comensales a otro emblemático local, en este caso el Café Avenida, “un clásico en la ciudad. Tiene buen café con bollería o churros, y conserva el detalle de ofrecer la prensa del día al cliente”, apunta el artista, dejándose para el final a O Galo, del que subraya que “mantiene una relación calidad-precio excelente”, añadiendo que ofrece “comida casera en pleno centro de la ciudad en una calle peatonal con terraza” y recomendando sus zamburiñas.

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Además, el grupo emergente Sanguijuelas del Guadiana ha sugerido también un rincón de Ferrolterra como “Solete”. En su caso se trata de O Chiringo, en Cedeira, donde tocaron.