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Ferrol

Las nuevas instalaciones de Urgencias del CHUF podrán empezar a funcionar tras el verano

Las tareas de construcción de la Unidad de Salud mental infanto-juvenil ferrolana están también prácticamente finalizadas

Redacción
22/06/2026 22:31
Urgencias Marcide
Urgencias del Marcide
Daniel Alexandre
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Las obras que se están desarrollando en el hospital Arquitecto Marcide, dentro del Plan Director del Área Sanitaria de Ferrol, continúan su desarrollo teniendo ya nuevos hitos programados para los próximos meses. De este modo, está previsto que los trabajos en las nuevas Urgencias del Complejo Hospitalario Universitario concluyan en cuestión de semanas para, a continuación, realizar a lo largo del verano las pruebas oportunas y proceder al equipamiento preciso para poder entrar en servicio. Así las cosas, la previsión es poner en marcha las nuevas instalaciones después del verano.

Por otra parte, las tareas de construcción de la Unidad de Salud mental infanto-juvenil están también prácticamente finalizadas, si bien en estos momentos se encuentran en fase de pruebas y pendientes de los resultados del análisis de calidad de las instalaciones para proceder a su recepción. Tan pronto como esté aceptada la obra, está previsto por parte del Sergas acelerar los trámites necesarios para la adquisición y dotación de mobiliario y equipamiento destinado a esos espacios con el fin de ponerlos en servicio lo antes posible.

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Por su parte, los trabajos que se están ejecutando en el edificio sur, tanto en la planta semisótano como en la baja y en la primera, ya tienen finiquitado tanto el almacén como elementos clave para el mantenimiento.

En el inmueble este se continúa obrando en instalaciones y acabados interiores para finalizar en los próximos meses. La planta baja de este espacio –Urgencias– es la más avanzada de todas. En cuanto concluyan las tareas, explican desde el Área, se pasará a realizar la fase de pruebas de calidad previa y a su equipamiento para la puesta en funcionamiento.

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