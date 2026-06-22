La USC prestará el servicio de análisis de drogas en la conducción

Cuartel de la Policía Local Emilio Cortizas

La Universidade de Santiago de Compostela prestará durante los dos próximos años el servicio de recogida, transporte, recepción, análisis y entrega de las muestras de saliva que tome la Policía Local en el marco de los operativos y controles que realice.

La cuantía por cada prueba asciende a 39,28 euros, con un límite de 26.136 euros por los dos años de duración del contrato, que podrán prorrogarse, según informa el ejecutivo local.

Con este nuevo recurso, la Policía Local avanza en la lucha contra el consumo de drogas durante la conducción, “unha das principais ameazas para a seguridade viaria”, dijo el alcalde. “É un paso firme na prevención de accidentes e na protección cidadanía”, añadió.

El servicio contratado, explica el Concello, incluye tanto el suministro de dispositivos de recogida de fluidos orales, como las etiquetas y los sistemas de precintado que garanticen la integridad de las muestras.

Estos instrumentos permitirán determinar si la persona a la que se realice el análisis consumió sustancias como la cocaína, el cannabis, las anfetaminas y derivados, los opiáceos, las benzodiazepinas, la metadona, el zolpidem y la ketamina.