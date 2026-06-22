Fangoria abrirá las fiestas de Ferrol el 21 de agosto

Fangoria, en las fiestas de Ferrol de 2019, entonces en Amboage Jorge Meis

Fangoria abrirá el apartado musical de las fiestas de verano de Ferrol. Será el día 21, tras un pregón del que todavía se desconoce el protagonista, y en el marco de La Noche de Cadena 100, una cita habitual en los festejos de San Ramón.

La formación de Alaska y Nacho Canut presentará, además de sus temas clásicos ('Dramas y comedias', 'No sé qué me das' o 'A quién le importa'), las canciones de su último disco, 'La verdad o la imaginación'.

Junto a Fangoria, esa noche subirán al escenario de Armas otros dos artistas. Por un lado, los valencianos Bombai, autores de hits como 'Solo si es contigo', 'Vuela' o 'Superhéroes', y la gallega Yoly Saa, figura emergente del indie-pop que presentará su primer disco, 'Magma'.

La Noche de Cadena 100 es la segunda confirmación de las fiestas de verano. Como se recordará, hace ya unas semanas se anunció el concierto de Celtas Cortos el día 26 de agosto.