Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Fangoria abrirá las fiestas de Ferrol el 21 de agosto

La actuación se enmarca en La Noche de Cadena 100 y contará con Bombai y Yoly Saa

Redacción
22/06/2026 13:10
FAngoria fiestas ferrol
Fangoria, en las fiestas de Ferrol de 2019, entonces en Amboage
Jorge Meis
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Fangoria abrirá el apartado musical de las fiestas de verano de Ferrol. Será el día 21, tras un pregón del que todavía se desconoce el protagonista, y en el marco de La Noche de Cadena 100, una cita habitual en los festejos de San Ramón. 

La formación de Alaska y Nacho Canut presentará, además de sus temas clásicos ('Dramas y comedias', 'No sé qué me das' o 'A quién le importa'), las canciones de su último disco, 'La verdad o la imaginación'

Junto a Fangoria, esa noche subirán al escenario de Armas otros dos artistas. Por un lado, los valencianos Bombai, autores de hits como 'Solo si es contigo', 'Vuela' o 'Superhéroes', y la gallega Yoly Saa, figura emergente del indie-pop que presentará su primer disco, 'Magma'.

La Noche de Cadena 100 es la segunda confirmación de las fiestas de verano. Como se recordará, hace ya unas semanas se anunció el concierto de Celtas Cortos el día 26 de agosto. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620