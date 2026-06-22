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Diario de Ferrol

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Ferrol

El jurado visitó los nueve espacios participantes en el Concurso de Rueiros de Esmelle

El certamen está enmarcado en la celebración del patrón, San Xoán, en la parroquia

Redacción
22/06/2026 22:23
Uno de los participantes en el concurso de Rueiros
Uno de los participantes en el concurso de Rueiros
Cedida
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El jurado del Concurso de Rueiros de San Xoán de Esmelle visitó el domingo las nueve viviendas de la parroquia que participan este año en el certamen de Rueiros. 

Durante la jornada, los jueces recorrieron los diferentes espacios engalanados para valorar el trabajo realizado, destacando la creatividad, el cuidado de los detalles, el empleo de elementos naturales y autóctonos y el respeto por la antigua costumbre de adornar las casas y entornos durante el patrón. 

Una decoración que, como indicaron, ha sido elaborada principalmente por mujeres, “auténticas guardianas dunha tradición que continúa moi viva en Esmelle”, resaltó el jurado. 

Tras las deliberaciones, ya se ha determinado la clasificación de esta edición, si bien el nombre de la vivienda ganadora no se hará público hasta el próximo 31 de julio, cuando tendrá lugar la entrega oficial de los premios dentro de la programación del Verán Cultural de la Asociación de Vecinos Val de Esmelle

Desde la entidad vecinal y la Comisión de Festas destacan que el verdadero valor de este concurso reside en la implicación de la comunidad y en la capacidad de transmitir a las nuevas generaciones un patrimonio cultural que forma parte de la historia colectiva de la parroquia. 

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