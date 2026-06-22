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Ferrol

El ferrolano Ángel Arias ganó la beca de la FMJJ para formarse durante dos años en Suiza

Arias compagina la práctica artística con la fase final de su doctorado en la Universitat Politècnica valenciana

Redacción
22/06/2026 22:13
El artista ferrolano Ángel Arias
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Cedida
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El Centro de Arte Fundación María José Jove (FMJJ) ha concedido su beca de formación al artista Ángel Arias (Ferrol, 1996), que podrá cursar estudios en Suiza los próximos dos años. En concreto, explican desde la entidad que gracias a la ayuda, que está dotada con 25.000 euros, sufragará el Máster de Bellas Artes del Art Institute de la Academy of Art and Design FHNW en Basilea, uno de los programas de posgrado más prestigiosos de Europa, valoran. 

El ferrolano, creador plástico e investigador, alimenta un imaginario en el que se forja el dibujo con las formas corporales, la arquitectura y la naturaleza. Su obra, que puede conocerse en parte a través de su Instagram, se ha expuesto en la ciudad naval, pero también en Valencia, Alicante, Madrid y Portugal. 

En este momento, Arias compagina la práctica artística con la fase final de su doctorado en la Universitat Politècnica valenciana, donde también ha impartido docencia. 

El máster que cursará abordará la creación a través de seminarios y talleres, siendo el único programa operativo en Europa con un currículum especializado en género, naturaleza y justicia social, ahondan desde la FMJJ, destacando que la investigadora gallega Chus Martínez está involucrada en el programa. 

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