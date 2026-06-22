El Concello amplía el plan de aglomerados a toda la carretera de Castilla

La principal arteria urbana de la ciudad será asfaltada tras aprobarse la ampliación del nuevo plan Daniel Alexandre

La carretera de Castilla será asfaltada en su integridad en la parte que es de titularidad municipal, entre la plaza de España y Ponte das Cabras, dentro de la ampliación del plan de aglomerados 2023-2027 que ha aprobado este lunes la Xunta de Goberno Local.

El alcalde, José Manuel Rey Varela, ha explicado que la de la principal arteria urbana de Ferrol es una de las once intervenciones que se prevén y a las que se destinarán más de tres millones de euros procedentes de los remanentes disponibles. Así, también se asfaltará el primer tramo de As Pías y la calle Ingeniero Comerma, Españoleto (Esteiro), Euskadi (Recimil), toda la avenida de Castelao y las calles Lepanto y Ejército Español en Caranza; la travesía de Neira, en Santa Mariña; la carretera de Catabois entre la rotonda de la residencia Arquitecto Marcide y en enlace con la autovía de As Pontes; y, ya en San Xoán, la calle Caballo Blanco y Río Tambre con Pico Douro y Río Xubia. En total, 7,5 kilómetros de vías.

Con esta ampliación, el gobierno municipal completa "a planificación establecida para o mandato, consolidando o esforzo inversor para a conservación e modernización das infraestruturas viarias", después, aseguró el regidor, de "anos de falta de mantemento". "Sabemos", añadió, "que unha das maiores preocupacións dos ferroláns é o estado de conservación das rúas e estradas municipais", un problema que no es "unicamente estético, senón tamén un risco para a seguridade viaria, un obstáculo para a accesibilidade e un freo para a mobilidade dos servizos".

Desde que se puso en marcha, en 2023, el plan ha permitido actuar en 55 puntos y 21,5 kilómetros, en los que se ha invertido 2,6 millones. A estas hay que sumar otras catorce que están en diferentes fases del proceso, al margen de las que se anunciaron este lunes. Se trata de siete obras que están ya adjudicadas pero que todavía no han comenzado a ejecutarse (686.000 euros) y otras que están finalizando la licitación y a las que se destinarán 900.000 euros. Con respecto al primer paquete, el alcalde apuntó que existe un problema "xeralizado" en el sector de la construcción y en general y de los aglomerados en particular: "Os custos elevados dos materiais, que seguen subindo, e a falta de persoal, unido a que cada vez hai menos empresas que se dediquen aos asfaltados".