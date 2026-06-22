El Campus Industrial estrenará un nuevo máster de Vehículos Autónomos

Coordinador del nuevo máster Cedida

Ferrol estrenará nueva titulación el próximo curso, compartida, en este caso, entre las tres universidades públicas, la de A Coruña, de la que forma parte el Campus Industrial, la de Santiago de Compostela y la de Vigo.

Se trata del máster interuniversitario en Vehículos Autónomos, que capacitará a los profesionales tanto en el ámbito de la automoción, como en el de la aeronáutica y el sector naval. Cada una de estas tres partes se llevará a cabo en un Campus diferente.

La Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol –EPEF– será la encargada de acoger su parte en este nuevo Máster Universitario en Vehículos Autónomos –MUVA–, una titulación pionera en el noroeste peninsular y que está pensada para profesionales del ámbito de la ingeniería y que busquen diseñar, percibir y controlar sistemas autónomos en cualquier medio.

Así las cosas, además del Campus Industrial de Ferrol, por parte de la UDC, serán escenarios de esta nueva titulación la Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo del Campus Auga de Ourense –UVigo– y la Escola Politécnica Superior de Enxeñaría del Campus Terra de Lugo –USC–. La formación comenzará de forma común en los dos primeros cuatrimestres, en los que el alumnado matriculado recibirá una formación vinculada al ámbito de la robótica. De este modo, se incluyen materias relacionadas con la percepción y fusión sensorial, con la visión artificial, el mapeado y la localización, las comunicaciones, los sistemas integrados o la robótica móvil.

El tercer trimestre será el de la especialización, centrándose así en el ámbito de la automoción, de la aeronáutica o del naval.

La primera de ellas será la que se enseñe en la UVigo, sobre vehículos terrestres, con temas como el modelado y la simulación, el control de vehículos o la ingeniería de los mismos.

La de la USC será la especialización centrada en los vehículos aéreos, con formación sobre dinámica de vuelo, robótica aérea, guiado, navegación y control o sistemas de observación.

En el Campus Industrial de Ferrl –UDC– se impartirá la especialización centrada en vehículos marinos, con materias vinculadas a la ingeniería de estos, a su control, sensorización y comunicación submarina, así como a las estrategias para las operaciones en el mar.

De las 24 plazas totales que se ofertan, se repartirán ocho en cada una de las especializaciones. Además, se combinará docencia presencial y en línea.

Los destinatarios son principalmente graduados en Enxeñaría Informática, Industrial, Telecomunicacións, Naval e Oceánica o afines.

El plazo para los másteres está abierto hasta el 13 de julio, los admitidos provisionales se conocerán el días 24, abriéndose un plazo de reclamaciones hasta el 26. Los listados definitivos se publicarán el día 30, de modo que la matrícula será entre el 31 de julio y el 4 de agosto.

Másteres del Campus Industrial de Ferrol

Máster en enxeñaría industrial: Presencial, 120 créditos, 40 plazas

Enxeñaria naval oceánica: Presencial, 120 créditos, 40 plazas

Eficiencia enerxética: Presencial/en línea, 60 créditos, 25 plazas Informática industrial e robótica: Presencial/en línea, 60 créditos, 30 plazas

Fabricación aditiva: Presencial, 60 créditos, 10 plazas

Realidade estendida: Presencial, 90 créditos, 10 plazas

Vehículos autónomos: Presencial/ en línea, 90 créditos, 8 plazas

Tecnoloxía téxtil e moda sostible: Presencial/ en línea, 90 créditos, 30 plazas

Deseño de videoxogos: Presencial, 120 créditos, 20 plazas

Erasmus mundus. Renewable energy: Presencial, 120 créditos, 35 plazas Deseño industrial: Presencial, 60 créditos, 20 plazas

Prevención de riscos laborais: Presencial, 60 créditos, 40 plazas

Xestión e dirección laboral: Presencial, 60 créditos, 30 plazas

Museos, arquivos e bibliotecas: Presencial, 60 créditos, 20 plazas Arqueoloxía: Presencial, 60 créditos, 10 plazas