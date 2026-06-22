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Ferrol

Comienza el primer turno del campamento ‘Aventura STEM: Viaxe no tempo’ en el Campus Industrial de Ferrol

Las actividades se desarrollarán hasta el viernes

Redacción
22/06/2026 23:21
campamento campus
Campamento en el Campus
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La vicerrectora del Campus de Ferrol e Responsabilidade Social, Ana Ares, y el director del Campus Industrial de Ferrol, Marcos Míguez, recibieron ayer a los 33 jóvenes, de entre 6 y 16 años, que están participando en el primer turno del Campamento Tecnolóxico de Verán “Aventura STEM: Viaxe no Tempo”, que organiza, por tercer año consecutivo, Play Code Academy en colaboración con el Campus Industrial de Ferrol y que se prolongará hasta el viernes. El segundo turno tendrá lugar del lunes 29 de junio al viernes 3 de julio, en horario de mañana.

La Facultade de Humanidades e Documentación y el Edificio de Apoio ao Estudo son los espacios nos en los que se aprenderá a programar drones para mapear yacimientos arqueológicos, construir robots pintores para ayudar a artistas, desarrollar sistemas de alerta para proteger refugios prehistóricos, etc. Los participantes reforzarán sus habilidades en programación, robótica y ciencia trabajando con herramientas como LEGO, Arduino, drones, Micro:Bit; Edison, Delightex o el diseño y la impresión 3D

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