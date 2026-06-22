Beto López, poeta ferrolano | “Si hay una cosa que me enerva siempre es que me limiten mi creatividad”

El libro del poeta ferrolano está a la venta en Amazon Jorge Meis

Beto López, rapero de la escena ferrolana de hace una década, decidió en su día dejar los versos. Actualmente estudia para convertirse en electricista, pero la bombilla que encendió recientemente ha sido la de la inspiración. En esta ocasión, su ingenio lírico no ha regresado en forma de canciones, sino de poemario, titulado ‘Rayuela Nocturna’.

¿Cuándo se te ocurrió la idea de publicar un poemario?

Considero que las ideas vienen y van y están para transformarlas en realidad. A partir de los doce años me empezó a llamar tanto leer como escribir, apuntando pensamientos en hojas olvidadas y también en algún género musical, y desde aquella nunca he dejado de crear.

¿Por qué decidiste ponerle de título ‘Rayuela Nocturna’?

Quizás porque la vida es como un juego de niños, pero lo ves en retrospectiva cuando te haces mayor. Nunca se deja de saltar y avanzar a la siguiente casilla, independientemente de que tengas equilibrio o no; y ese era uno de los conceptos más importantes que quería transmitir.

¿Cómo fue el proceso de escritura?

No hubo un plan predefinido, sino un conjunto de poemas rescatados y otros creados recientemente, con muchas correcciones. Al juntar varias escenas de mi vida, se me ocurrió unirlas todas en un mismo poemario, haciendo una composición de bloques desde mi infancia hasta la actualidad. En el libro hay unos versos que dicen: “Un niño pisa la línea dibujada en el suelo, la noche no deja ver si es frontera o juego”.

¿Qué mensaje ocultan?

Tanto ‘Rayuela Ciega’ como ‘Rayuela Nocturna’ –que le da nombre al poemario– están ambientados en, por desgracia, una época que desgarró a nuestro país, la Guerra Civil. Ese es el trasfondo de los poemas. El libro también le hace un hueco a Galicia con ‘Terriña’.

¿Cuánto influyen en un artista sus propios orígenes?

Yo creo que el sentimiento de pertenencia tiene que arraigarse en lo profundo del alma. Si no tienes pertenencia ni raíz –y no hablo de banderas ni patria, porque no me gustan–, se pierde una parte de tu identidad. Al final, tú perteneces a la tierra en la que naces, igual que la tierra te pertenece a ti. Hiciste rap durante años y estuviste en grupos como Liróforos o Alto Hardcore.

¿Hay alguna diferencia entre la manera de escribir que tenías componiendo música y la que has tenido preparando este trabajo?

Sí, muy grande. Considero que el rap es una melodía predefinida a la que tú le pones letra y, sin embargo, la poesía es letra que tiene su propia melodía.

En cuanto a literatura, ¿cuáles son tus mayores influencias?

Lorca es el escritor que más me ha influido de todos; me ha acompañado en los días más felices y tristes de mi historia.

Tanto la versión en tapa blanda como la digital del libro están disponibles en Amazon. ¿Se podrá adquirir físicamente en alguna librería o establecimiento?

Por ahora no. Hablé con una editorial, pero el problema que le vi es que está supeditado un poco a lo que ellos quieren a nivel comercial. Si hay una cosa que me enerva siempre es que me limiten mi creatividad.