Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Apoyo económico del Concello al evento Las Meninas y a la Filarmónica Ferrolana

El Consistorio aporta un total de 51.000 euros

Redacción
22/06/2026 22:29
Las Meninas de Canido se celebran en el mes de septiembre
Emilio Cortizas
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Concello de Ferrol, en la última reunión de la Xunta de Goberno Local, aprobó este lunes dos nuevas subvenciones en el ámbito de cultura de la ciudad, con una inversión de 51.000 euros

Por una parte, se renovó el convenio con la Agrupación Artístico-Cultural Meninas de Canido, que recibirá una aportación de 34.000 euros para la organización de una nueva edición del festival de arte urbano que tiene lugar en el mes de septiembre en el barrio alto de la ciudad. 

Música

Por otra parte, se aprobó una ayuda económica de 17.500 euros para la Sociedad Filarmónica Ferrolana destinada a la programación y realización de conciertos de música clásica a lo largo del año. 

Estas subvenciones, explican desde el ejecutivo local, refuerzan el compromiso del Concello ferrolano con el tejido cultural de la ciudad y contribuyen a la dinamización de la vida social, artística y económica de Ferrol mediante el apoyo a iniciativas de gran valor cultural y de amplia participación ciudadana. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620