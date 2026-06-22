Apoyo económico del Concello al evento Las Meninas y a la Filarmónica Ferrolana

Las Meninas de Canido se celebran en el mes de septiembre Emilio Cortizas

El Concello de Ferrol, en la última reunión de la Xunta de Goberno Local, aprobó este lunes dos nuevas subvenciones en el ámbito de cultura de la ciudad, con una inversión de 51.000 euros.

Por una parte, se renovó el convenio con la Agrupación Artístico-Cultural Meninas de Canido, que recibirá una aportación de 34.000 euros para la organización de una nueva edición del festival de arte urbano que tiene lugar en el mes de septiembre en el barrio alto de la ciudad.

Música

Por otra parte, se aprobó una ayuda económica de 17.500 euros para la Sociedad Filarmónica Ferrolana destinada a la programación y realización de conciertos de música clásica a lo largo del año.

Estas subvenciones, explican desde el ejecutivo local, refuerzan el compromiso del Concello ferrolano con el tejido cultural de la ciudad y contribuyen a la dinamización de la vida social, artística y económica de Ferrol mediante el apoyo a iniciativas de gran valor cultural y de amplia participación ciudadana.