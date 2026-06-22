Acuerdo con Hacienda para recuperar el punto de gestión del catastro

Rey Varela informó del contenido del convenio Daniel Alexandre

El Concello de Ferrol y la Secretaría de Estado de Hacienda han llegado a un acuerdo para que la administración local recupere el servicio de información catastral que dejó de ofrecerse hace unos años.

De este modo, la persona encargada de realizar este trabajo podrá, por un lado, recibir las declaraciones, registrarlas en los sistemas informáticos de la Dirección General del Catastro y asistir al contribuyente en el proceso de completar los documentos de modificaciones catastrales de bienes inmuebles urbanos y rústicos. Pero no solo eso, pues también podrá recepcionar las solicitudes de baja, formalizar los requerimientos y audiencias necesarios y grabar las modificaciones de los datos jurídicos en la base del Catastro.

Por último, el servicio recuperado también hará posible la colaboración para resolver los recursos de reposición que se interpongan contra los actos que se dicten.

La amplitud de la casuística aconsejaba la necesidad de contar con un servicio esencial. “O catastro inmobiliario é un instrumento clave para o desenvolvemento das políticas municipais”, apuntó este lunes el alcalde, que recordó que cualquier decisión que se adopte en el marco de las competencias locales “require garantir que os datos que reflicte o catastro estean actualizados coa maior inmediatez respecto do inxente número de documentos públicos e privados que lles afecta a diario”. Así, subrayó que “é un claro interese municipal facer posible a maior fidelidade e rapidez no mantemento do devandito rexistro público”.

En virtud de este convenio, el Concello asume el coste de la anualidad, que se sitúa ligeramente por encima de los 38.100 euros.