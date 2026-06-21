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Ferrol

Villaverde cubre la etapa entre Ferrol y A Coruña de la peregrinación ‘El Camino a vela’

La flota zarpó el 3 de junio de La Rochelle

Redacción
21/06/2026 21:07
VillaverdeTravesíaCamiño
Villaverde, con otras tripulantes, este domingo en Curuxeiras
Kiko Delgado
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Las embarcaciones que cubren ‘El Camino a vela’ desde La Rochelle hasta Santiago de Compostela zarparon en la mañana de este domingo desde el puerto de Ferrol hacia el de A Coruña tras ser despedidos por la concejala de Turismo, Maica García.

En esta ocasión, los veleros tuvieron una tripulante especial, la conselleira do Mar, Marta Villaverde, que puso así su granito de arena para visibilizar esta iniciativa organizada desde hace casi una década por North Marinas.

Como se recordará, este año la travesía se dedica a las profesiones azules y a su relevo generacional. En ese sentido, Villaverde subrayó la importancia de ideas como esta para dar visibilidad a la cultura marítima y al turismo azul sostenible.

Tras recalar ayer en A Coruña, la proa de las embarcaciones participantes pondrá rumbo a otros puertos, como Muxía, Muros, A Pobra do Caramiñal y Vilagarcía de Arousa. Después se dirigirá a Padrón para completar a pie la última etapa hasta la plaza del Obradoiro, donde tienen previsto llegar el próximo sábado, día 27.

La Axencia de Turismo de Galicia apoya una travesía en la que Repsol es el patrocinador principal junto con Touron/Mercury, B&G, Aqualia y el Instituto Marítimo Español. 

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