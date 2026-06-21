Ocho proyectos de FP en Ferrol, Fene y Ortigueira tienen premio por su innovación

Participante en la competición de FP Galicia Skills Cedida

Entre los 45 proyectos de innovación realizados en el ámbito de la FP que acaba de premiar la Consellería de Educación, Ciencia, Universidade e Formación Profesional, ocho fueron realizados en centros de la zona como son los CIFPs Ferrolterra, Rodolfo Ucha Piñeiro y Leixa, y los IES de Ortigueira y de Fene.

Con un presupuesto de 1.000.000 euros, el objetivo de estos galardones es impulsar la investigación desarrollada por el alumnado, el trabajo en equipo y la transferencia de conocimiento entre centros educativos, empresas y otras entidades, buscando tanto la excelencia en las distintas formaciones al mismo tiempo que se fomenta el emprendimiento entre las personas ya tituladas.

La convocatoria, que en la división por provincias gana por mayor cantidad de proyectos premiados A Coruña, proponía tres categorías de participación y la primera, con un total de 26 trabajos galardonados, fue la más concurrida. Esta modalidad se centra en iniciativas que tienen el objetivo de generar innovación tecnológica o científica que redunde en la mejora de procesos productivos o de prestación de servicios. Entre los criterios de los trabajos se podría destacar la incidencia en la inserción laboral del alumnado.

La segunda categoría, con 17 premiados, se dirige a los proyectos que se centren en la creación de materiales o recursos didácticos que impliquen una clara innovación en alguna de las familias profesionales.

Para terminar, con tan solo dos trabajos premiados (ninguno de Ferrolterra), la tercera modalidad de dedica a los proyectos de orientación profesional innovadores, que se centren en las necesidades del mercado laboral y que afecten a la reducción del abandono escolar.

Galardones

En el concello de Ferrol, el centro con mayor cantidad de premios es el CIFP Ferrolterra, con tres: ‘Cociña módulo Zero’, un sistema compacto de cocina provisional para usos temporales (galardón de 35.000 euros) y ‘Robot Assistant (18.000), en la primera modalidad; y en la segunda se seleccionó un proyecto de desarrollo de herramientas en sofware para la creación de modelos 3D interactivos (19.000).

Además, en el Rodolfo Ucha se galardonó un laboratorio móvil de adquisición de evidencias digitales (28.000 euros), en la primera categoría, y un análisis forense de memoria RAM para la obtención de mensajes de chat cifrados (1.000), en la segunda, mientras que en el CIFP Leixa fue la creación de un sistema formativo de dispensación farmacéutica (2.350). Por otra parte, en el IES de Ortigueira se pemió ‘Orti_Locker’ (7.000 euros) y en Fene, ensayos destructivos de impacto (9.500).