Muere un hombre que se sintió indispuesto en la playa ferrolana de Cariño

Imagen de archivo de la playa de Cariño Jorge Meis

Un hombre fallecía en la tarde de este domingo tras encontrarse indispuesto mientras se bañaba en la playa de Cariño, en la ría de Ferrol, confirman desde el Concello.

Fue a las 17.46 horas cuando la Central de Emergencias del 112 Galicia alertó a la Policía Local de que una persona estaba en apuros en el agua del arenal, movilizando de inmediato a los agentes y también a los Bombeiros.

El hombre, de 79 años, estaba bañándose cuando sufrió una indisposición y uno de sus familiares logró sacarlo del agua y llevarlo a la orilla. Posteriormente, fue una embarcación de Salvamento Marítimo la que lo trasladó al muelle de Curuxeiras para poder ser atendido por el 061.

Ya en tierra, y pese a los esfuerzos del equipo médico de Urxencias Sanitarias, no fue posible su reanimación y se confirmó su fallecimiento.