La obra debut del teatro musical de la Rockschool, un tributo a 'Matilda', se estrena el sábado en Sillobre

El preestreno de la obra ‘Rebelde y Revoltoso’ se celebró este mismo mes de junio en el teatro Colón Cedida

‘Rebelde y Revoltoso’ es el homenaje a ‘Matilda’, dirigido y adaptado por Alex Rocha, con el que se estrenará el primer grupo de teatro musical de la Rockschool Center, una escuela con sedes en Ferrol y en Narón que aprovecha el tirón y propone una formación de esta disciplina también en verano. De la misma manera que en estas aulas, la producción se distingue por hacer partícipe a un elenco que integra todo tipo de edades y se exhibirá este sábado 27, a las 17.30 horas, en la SCRD Agarimo de Sillobre.

Este es el primer año que se imparte teatro musical en el centro, de la mano del propio Alex Rocha, quien explica que “me pareció buena idea que hubiera esta convivencia” entre niños y niñas y personas adultas, colectivos que habitualmente se separan. “Individualmente eran dos grupazos”, valora el profesor, destacando lo “contentos y orgullosos” que están con el resultado en la escuela, ya que la capacidad de organización y la energía desbordante de unos y otros ha ido nutriendo esta propuesta escénica.

Lucía, Sofía, Clara, Lía, Teo y Carlos son los seis integrantes de menor edad, que completan el elenco junto a Aya Abad, Susana Mauriz y María Garat, de la sección adulta. Las dos primeras actrices más pequeñas, y la última de las mayores, recibieron en el Certame de Teatro Escolar e Afeccionado de la Diputación de A Coruña sus respectivos diplomas de actuación destacada, por esta misma producción, en su preestreno en el teatro Colón.

En escena

La obra que se llevará ahora a Sillobre ya se adelantó en la pequeña muestra realizada por la compañía en el AgroCabaré de Canido, “un tributo al musical de Matilda”, explica Alex Rocha, que trata “esta idea de niños que están siendo abusados, porque no hay otra palabra, por una directora horrible que cree que las normas son como ella dicta”. En medio de este ambiente de tiranía, “de pronto llega una niña” con ideas propias, que acaba contagiando a sus compañeros con su energía y el mensaje de que “a veces no queda más remedio que enfrentarse al superior y romper la norma”.

Según resalta el director, la idea es que esta producción continúe su camino por los escenarios incluso en el curso 2026/27, al mismo tiempo que se empieza una nueva obra con el alumnado que se apunte a teatro musical, de manera que se dé una vuelta a la tendencia de abandonar trabajos como este anualmente.

“Es difícil encontrar espacios y sobre todo para cosas como teatro”, manifiesta Alex Rocha, que quiso expresar su enorme agradecimiento a la SCRD Agarimo de Sillobre por ceder el espacio para ensayo y representación, destacando la importancia de “colaborar con asociaciones y poder ayudarnos los unos a los otros”.

En el Camp Rock Musical de este verano “hay sitio para todos” La oferta académica de verano en la Rockshool Center se amplía con el curso intensivo de teatro musical Camp Rock Musical que, de la misma manera que ocurrirá durante el resto del año, será impartido por Alex Rocha. Durante el mes de julio, esta propuesta se desarrollará por las tardes, mientras que para agosto está previsto trasladar la formación a las mañanas. Según explica el profesor, la iniciativa girará en torno a bandas sonoras de Disney y se dirige a todo tipo de edades, atendiendo especialmente a la adaptación del curso a cada uno de los participantes: “queremos que cada persona siga su camino y vaya evolucionando de manera individual. Nadie es mejor que nadie ni nadie tiene que ser igual que el otro”, destaca Alex Rocha, matizando que, en cualquier caso, el teatro musical es una actividad grupal que se lleva al terreno formativo. “Aparte de disfrutar y pasarlo bien, queremos que la gente sienta que aprende algo nuevo cada año”, explica. Además, el Camp Rock Musical se presenta como una propuesta abierta a sus usuarios “si alguien quiere hacer teatro musical pero no quiere cantar, solo bailar, tiene espacio. Lo mismo si solo quiere actuar. Hay sitio para todos”.