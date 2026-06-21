La ferrolana Carmen Bouza se estrena como escritora con su editorial Assembled

Entre las librerías en las que ya está disponible el libro se encuentran Estraviz y la Central Librera Real Daniel Alexandre

Como escritora, es la primera vez que asoma la firma de Carmen Bouza, el nombre de una ferrolana afincada en Narón que ya venía lanzando al mundo su mensaje en formato audio, a través de su canal de YouTube que acumula miles de seguidores. Su libro, ‘Tu luz te está buscando’, ya se puede encontrar en su propia ciudad en papel, en Estraviz y Central Librera Real, además de en cuatro locales de A Coruña, y “en breve estará disponible en Santos Ochoa, una cadena de librerías en toda España”.

Fue en 2022 cuando Carmen Bouza escribió el primer texto que acabaría formando parte de este singular ejemplar en el que los escritos de la autora se combinan con “enseñanzas y frases de otros maestros espirituales” de todos los tiempos, desde Rumi y los principios del ‘Kybalión’ hasta firmas como Isabel Allende y Haruki Murakami.

Proceso

“No sabía que se iba a convertir en un libro”, admite la artífice, que empezó este trabajo con el único objetivo de “expresar mi historia y quería ayudar a otras personas a ir hacia adentro, a transformarse y a construir la vida que realmente merecen”.

La escritora continuó creando más textos hasta hace tan solo dos años, cuando terminó un proceso que realmente acababa de empezar: era el momento de dar forma literaria a esta selección, así como de llevar a cabo la tarea de poner en común sus relatos con la ilustradora Luisa Parada, una amiga que, con sus 13 ilustraciones simbólicas, realiza una aportación que “no tiene precio”, valora Carmen Bouza.

Para materializar el ejemplar de ‘Tu luz te está buscando’, que cuenta con versión digital en distintas plataformas habituales, en la página web carmenbouza.com y pronto, también estará disponible en formato audiolibro, decidió junto a su marido, Sergio Patiño, “montar la empresa y lanzarnos a llevarlo nosotros al mundo, de la forma en que lo queríamos hacer”, expresa la autora, fundando la editorial Assembled.