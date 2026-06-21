Fallece la mujer que se precipitó por un acantilado en cabo Prior

Despliegue este domingo en Prior para efectuar el rescate de la víctima Bombeiros de Ferrol

La mujer que se precipitó por uno de los acantilados próximos al faro de cabo Prior en la mañana de este domingo ha fallecido, según han confirmado desde el 112 de Galicia y el Concello de Ferrol.

La Central de Emerxencias recibió el aviso de un particular alertando de que que una joven se había caído, golpeándose con las rocas y quedando en una zona hasta la que no podían llegar.

Poco después, a las 11.08 horas, se trasladó la alerta a la Policía Local y los Bombeiros de Ferrol, indicando que la víctima, de unos 30 años, se encontraba con un grupo de amigos preparándose para realizar una actividad de escalada cuando resbaló mientras accedía por un sendero.

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La chica se precipitó desde una altura aproximada de unos 70 metros, confirman fuentes municipales. Fueron los efectivos del parque de A Gándara quienes descendieron hasta la zona donde se encontraba para asegurarla y facilitar su evacuación por parte del helicóptero de Salvamento Marítimo.

Los efectivos del parque de A Gándara descendieron para facilitar la evacuación Bombeiros de Ferrol

Durante las labores de auxilio, uno de los bomberos le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta la llegada del 'Helimer', que la alzó a las inmediaciones del faro, donde fue atendida por el personal sanitario del 061 que, a pesar de los esfuerzos realizados, tuvieron que confirmar su fallecimiento.

Los Bombeiros desplazaron siete efectivos y tres vehículos, y en el amplio operativo también participaron la Policía Nacional y Gardacostas de Galicia.