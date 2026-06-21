El Programa Integrado de Empleo de Ferrol supera ya el 50% de inserción laboral

Las cifras de colocación podrían alcanzar de nuevo el 70% Jorge Meis

La amplia trayectoria del Programa Integrado de Emprego –PIE– de Ferrol y la experiencia acumulada por el personal que cada año lo pone en marcha es una de las razones por las que el objetivo de inserción laboral se alcanza y se supera. En la edición actual, que comenzó en octubre con un centenar de participantes y finalizará tras el verano, la meta se sitúa en el 45%, un porcentaje que casi se logró en marzo, cuando todavía no habían comenzado las prácticas laborales en empresas.

En estos momentos, la mitad de las personas en situación de desempleo y/o pertenecientes a colectivos con mayores dificultades para acceder al mercado laboral ya firmaron un contrato. Esta semana, el alumnado que está en el periodo de prácticas en una de las múltiples empresas que colaboran con el Concello desde hace años finaliza esta fase del PIE y desde el gobierno local confían en que un amplio grupo –entre el 15 y el 25% de quienes las están realizando– puedan conseguir un puesto de trabajo al finalizarlas.

“Este programa –que cofinancia la Xunta con una subvención de 220.000 euros– es muy interesante para Ferrol”, explica el concejal de Emprego, Javier Díaz Mosquera, “porque supone una oportunidad para 100 vecinos de la ciudad y la comarca para que puedan formarse; primero desde una vertiente teórica, en el Centro de Emprego de Catabois, y otra práctica, que tiene como finalidad primordial la inserción en el mercado laboral. Es una oportunidad”.

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En esta edición se ofrecen ocho itinerarios: auxiliar de caja-reposición, dependiente en establecimientos comerciales, gestión logística y almacén, técnicas de limpieza y camarero de piso, pescadería, carnicería, actividades en las secciones de frescos –panadería y frutería– y, por último, charcutería y apoyo en tienda.

Contratación previa

Aunque los beneficiarios del programa pueden llegar al primer contacto con el personal técnico con una idea o una preferencia, en muchos casos la orientación profesional que reciben acaba por encaminarlos hacia otro perfil. En esta elección o acompañamiento tienen mucho peso las necesidades de las empresas y, en general, del propio mercado laboral. Es el caso de las actividades de carnicería o pescadería.

“Es la mayor demanda que hay. Y tenemos que agradecer a todos los supermercados y tiendas de Ferrol y comarca su colaboración y contacto estrecho con el Concello”, apunta el edil. “De hecho, tenemos un chico en Alcampo que antes de que terminara las prácticas ya nos llamaron para contratarlo”, dice. Desde el Consistorio se incide en la capacidad del PIE para facilitar la inserción en el mercado laboral.

El concejal Javier Díaz Mosquera destaca que el año pasado se rondó el 70% del total de personas que iniciaron el programa. “Este año ya estamos superando el 50% y tenemos la esperanza de sobrepasar incluso las cifras del año pasado, es decir, que más de 70 de las 100 que lo empezaron puedan tener un trabajo”.

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Las empresas colaboradoras tienen un papel esencial en esta iniciativa. Su implicación hace posible que todo el alumnado que llega a la fase de prácticas pueda tener un primer contacto con un empleo al que aspira. Pero, además, para las firmas es también una oportunidad de conocer y formar a personas que podrían pasar a engrosar la plantilla en el caso de que fuese necesario.

En estos años son múltiples las compañías que se han involucrado en el PIE, hasta el punto de que en muchas ocasiones recurren al Centro de Emprego para preguntar por perfiles concretos. Supercor es una de las colaboradoras. Como explica Arancha Maroto, la encargada del supermercado de la calle Dolores, “es una oportunidad de ampliar puestos de trabajo siempre que sean necesarios y la empresa los demande, con personas que ya han hecho las prácticas con nosotros. Lo hacen muy bien, con muchas ganas e implicación”.

No es esta la primera experiencia de esta firma, que estuvo en otros con alumnos y alumnas de pescadería, carnicería, charcutería y frutería. “Además de poner en práctica lo que les han enseñado, también conocen cómo trabajamos nosotros, porque cada superficie trabaja de una manera distinta”, apunta Maroto.

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Por su parte, María Seoane, del Gadis de Porta Nova, explica que el PIE es “muy bueno para las dos partes: para los alumnos porque se forman y tienen la oportunidad de quedarse, y para nosotros porque nos permite conocerlos”. En ese sentido, Seoane dice que, además de los conocimientos, es clave “la implicación y la actitud”.

Nancy (Supercor): “Estoy muy contenta porque me he encontrado con mucha gente extraordinaria” Hace un año y cuatro meses llegó Nancy a Ferrol para iniciar un nuevo camino en su vida que incluía no solo un cambio geográfico, sino también de dedicación. “Venía de hacer otro tipo de cosas muy diferentes”, explica. Asegura que desde que entró en contacto con el PIE tuvo claro que quería formarse en el itinerario de actividades básicas en frescos (panadería y frutería), y así lo hizo.



“Estoy muy contenta con la gente que me he encontrado por el camino porque me han guiado hasta llegar aquí y sin conocerme de nada. Me están tratando superbién todos, los compañeros y los jefes de Supercor”. Nancy finaliza esta semana las prácticas. “Siempre tienes inquietud por cómo va a avanzar tu historia, pero pienso que voy encaminada, y si sale un trabajo, fantástico”.

Nancy, junto a Arancha Maroto y Javier Díaz Mosquera, en Supercor Jorge Meis

Anny (Froiz): “Tenía algún conocimiento, pero la formación me ha permitido saber cómo se hace aquí” A Anny, que hace las prácticas en Froiz, la información del PIE le llegó a través de familiares que ya habían pasado por él en ediciones anteriores, aunque no en el mismo sector. “Me inscribí y los técnicos me fueron orientando”, asegura, aunque en su caso sí tenía más o menos claro hacia dónde irían sus siguientes pasos.



“Sí, yo ya sabía algo de esta profesión porque ya había trabajado en cebichería, que, aunque no es igual, sí me permitió conocer un poco la forma de trabajar el pescado. Además, mi papá es pescador, como lo era también mi abuelo”. Anny destaca el aprendizaje en el periodo de prácticas, no solo en la preparación del producto, sino también “el contacto con la clientela”.

Anny, en la pescadería de Froiz Jorge Meis

Jessica (Gadis): “Desde el principio quise hacer carnicería y espero tener opciones de quedarme en este trabajo” Los técnicos de empleo coinciden en señalar que las principales necesidades en los supermercados son carniceros y pescaderos. Jessica es una de las personas que se decantó por esta opción –carnicería– y en estos momentos hace las prácticas laborales en Gadis. “Estaba en el paro y quería formarme, así que me apunté”, explica.



“Allí me informaron de las opciones que tenía: comercio, pescadería, carnicería... Y lo que más me llamó la atención fue esto último”. Jessi­ca destaca “todo lo aprendido en las clases, que me facilitaron mucho el trabajo para conocer cada parte, el deshuese, el manejo, etc, y ahora estoy completando la formación en Gadis. Estoy muy contenta y con ganas de trabajar”.

Jessica, en la carnicería de Gadis Jorge Meis

Las afiliaciones en el sector del comercio siguen su tendencia al alza en la comarca

Las afiliaciones a la Seguridad Social en el sector de actividad del comercio minorista, categoría en la que se engloba la mayor parte de los perfiles que se ofrecen en el Programa Integrado de Emprego –PIE– de Ferrol y de otros municipios de la comarca, no dejan de aumentar.

El último dato publicado por el Instituto Galego de Estatística –IGE– indica que entre enero y marzo el número de personas residentes en la comarca de Ferrol que cotizaban al régimen general de la Seguridad Social no pasó en ningún momento de las 7.790 personas. Sin embargo, en abril se ha superado ese techo y al cierre del primer cuatrimestre del presente año eran exactamente 7.846 personas las que estaban en alta.

El cambio realizado el año pasado en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas para adaptarlo a los cambios tecnológicos y a las consecuencias –importancia y aparición de nuevos trabajos y mengua o desaparición de otros– en la estructura laboral con respecto a la anterior modificación, en 2009, impiden realizar una comparativa fiel con ejercicios anteriores, pues, por ejemplo, en aquella se incluían las actividades relacionadas con la reparación de vehículos a motor. El comercio representa el 15% de las afiliaciones en Ferrol.