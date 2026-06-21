El pleno aprobará este jueves que el Auditorio de Ferrol lleve el nombre del músico Álvaro Lamas

Álvaro Lamas, en 2019 Irene Martín

El pleno de la corporación aprobará este jueves por unanimidad el inicio del expediente para renombrar como Auditorio de Ferrol Álvaro Lamas uno de sus espacios culturales más significativos. El cambio no será inmediato, pues debe cumplir unos trámites, pero hay acuerdo entre los cuatro grupos municipales –PP, PSOE, BNG y FeC– para que se haga efectivo. La última Xunta de Portavoces sirvió para ratificar esta idea compartida.

Lamas, el guitarrista que introdujo en España un nuevo sonido con la ‘steel’, fue miembro de Los Limones en su época dorada, pero también una referencia para su generación y las posteriores, una influencia que reconoce el mundo de la música en la comarca y también en el conjunto de Galicia.

Así, pocos días después de su fallecimiento, Sito Sandá creó una petición en la plataforma Change.org para que el Concello tomase la decisión de ponerle su nombre al Auditorio. La iniciativa se difundió con rapidez y muy pronto alcanzó las mil firmas. Ayer eran más de 2.000.

No fue este el único gesto público que pidió un reconocimiento público y permanente a la figura de Lamas. Así, el pasado 29 de mayo, durante el concierto que dio en ese mismo espacio en el marco de su gira ‘Lúa’, el cantautor Andrés Suárez lo reivindicó y se hizo eco de la petición en un momento del concierto en el que subió al escenario a otros dos músicos locales de referencia, Carlos Mos y Pablo Leira.

Para el mundo de la música, el reconocimiento es de justicia. Fernando Fernández Rego, autor, entre otros títulos, de 'Unha historia da música en Galicia –1952-2018–' y 'Anos 80. Movida, Atlantismo, Vangardismo, Underground', asegura que “é unha moi boa idea que recintos e espazos da cidade sirvan para homenaxear músicos e músicas da cidade; Álvaro Lamas meréceo, desde logo, como tamén Andrés do Barro”.

Fernández Rego recuerda que Lamas fue el introductor de la ‘steel guitar’ en España “e, de feito, todas as gravacións nos 80 nas que empeza a aparecer ese novo son é de Alvarito, que contribuíu, con Santi Santos, Pipo e demais a levar a Los Limones ao máis alto, e que tocou tamén con Dinamita pa’ los Pollos e moitos grupos da época, chegando incluso a ser músico de directo con Los Secretos”.

El final de la época de gloria y éxito no apartó a Lamas de la música, que siguió cultivando intensivamente, aunque desde otra perspectiva. “Dedicouse en corpo e alma durante todos este anos”, apunta el biógrafo de Andrés do Barro, “e nós, en Ferror Records, temos gravacións estupendas con el en Los Eternos”.

“Paréceme moi bonito que o Auditorio leve o seu nome porque, ademais, era un músico moi querido dentro da escena ferrolá e, ademais, interxeracional, desde os anos 70 e o seu traballo amenizando os cruceiros nórdicos, as xiras coas orquestras... Hai motivos de sobra para que o Auditorio leve o seu nome”.

Maxi López, gerente de la sala La Room, fue otra de las personas que llevaba tiempo –en su caso, en vida– reclamando un homenaje para Lamas. De hecho, él lo hizo al poco de abrir la sala de la calle del Sol, cuando le concedió el primer premio La Room. “Sufrira un infarto e díxenlle que quería darlle un premio para recoñecer a súa traxectoria e tamén o boa persoa que era. Desde aquela non deixei de pedir, en directo ou nas redes, que o Concello lle fixese algún tipo de homenaxe. Cando Sito Sandá puxo en marcha a petición, por suposto que me sumei. Era un gran tipo e un gran músico”, añade López.