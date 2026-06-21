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Ferrol

El Concello activa en la web municipal el mapa sobre el estado del mar en cada playa

La información se actualiza con la apertura del servicio, a las 12.00 horas

Redacción
21/06/2026 21:10
socorristas playa de Santa Comba
Socorrista en la playa de Santa Comba, el pasado lunes
Jorge Meis
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Tras la apertura del servicio de salvamento y socorrismo en nueve arenales del municipio el pasado lunes, día 15, el Concello de Ferrol ha activado en su web municipal una herramienta en la que las personas interesadas pueden consultar el estado de cada arenal desde el momento en el que abren las puertas de cada caseta, a las 12.00 horas.

La información es accesible en la portada de la web https://www.ferrol.gal, donde se despliega un mapa en el que están localizadas las nueve playas que cuentan con el servicio de socorrismo y las seis con bandera azul.

En el primero de los casos, la persona usuaria podrá conocer diferentes datos sobre los arenales, en concreto el estado del mar, del cielo y el viento que sopla. También será posible saber qué bandera ondea en cada una de las playas. Para quienes no conozcan muy bien la zona, se ofrece, asimismo, la opción de obtener la localización y la ruta a seguir para llegar a los arenales a través de Google Maps.

El servicio de socorrismo está operativo cada día entre las 12.00 y las 20.00 horas. 

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