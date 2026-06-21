Despliegue en Prior para rescatar a una mujer que se precipitó por el acantilado

Imagen de archivo de otro rescate en la zona de Prior Daniel Alexandre

Un amplio operativo de rescate se desplegó en la mañana de este domingo en la zona del cabo Prior, en la parroquia ferrolana de Covas, para llegar hasta una mujer que se había precipitado por uno de los acantilados, informaba la Central de Emerxencias del 112 Galicia, confirmando poco después que había fallecido.

Fallece la mujer que se precipitó por un acantilado en cabo Prior Más información

En concreto, explicaban las mismas fuentes que un particular dio el aviso de lo sucedido en torno a las 11.00 horas, precisando que estaba en un lugar de difícil acceso y no era posible llegar hasta ella.

El 112 trasladó la urgencia a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Salvamento Marítimo, Gardacostas, Policía Nacional y Local, además de a los Bombeiros de Ferrol, que también se desplazaron hasta allí.

El helicóptero 'Helimer' fue una pieza esencial en la recuperación del cuerpo, pero los profesionales del 061 no pudieron hacer nada por salvarle la vida.