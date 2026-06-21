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Ferrol

Despliegue en Prior para rescatar a una mujer que se precipitó por el acantilado

Finalmente, los equipos de emergencias no pudieron hacer nada por salvarle la vida

Redacción
21/06/2026 12:23
Imagen de archivo de otro rescate en la zona de Prior
Imagen de archivo de otro rescate en la zona de Prior
Daniel Alexandre
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Un amplio operativo de rescate se desplegó en la mañana de este domingo en la zona del cabo Prior, en la parroquia ferrolana de Covas, para llegar hasta una mujer que se había precipitado por uno de los acantilados, informaba la Central de Emerxencias del 112 Galicia, confirmando poco después que había fallecido.

Despliegue este domingo en Prior para efectuar el rescate de la víctima

Fallece la mujer que se precipitó por un acantilado en cabo Prior

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En concreto, explicaban las mismas fuentes que un particular dio el aviso de lo sucedido en torno a las 11.00 horas, precisando que estaba en un lugar de difícil acceso y no era posible llegar hasta ella.

El 112 trasladó la urgencia a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Salvamento Marítimo, Gardacostas, Policía Nacional y Local, además de a los Bombeiros de Ferrol, que también se desplazaron hasta allí.

El helicóptero 'Helimer' fue una pieza esencial en la recuperación del cuerpo, pero los profesionales del 061 no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

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