Depedro volverá a ofrecer un concierto en el teatro Jofre, ahora en acústico

Depedro en concierto en el Jofre Daniel Alexandre

Depedro, el proyecto musical del cantante y compositor madrileño Jairo Zavala, volverá a la ciudad el próximo sábado 10 de octubre para ofrecer un concierto íntimo en formato acústico. Las entradas para esta actuación, que tendrá lugar en el teatro Jofre, se pondrán a la venta en una semana, el lunes 22.

En este encuentro en Ferrol, el artista repasará todo su repertorio para encontrarse con su público recordando la identidad sonora que ha marcado su trayectoria. Este recorrido se ha caracterizado por abrirse a cualquier influencia independientemente de las fronteras, de manera que fue recopilando referencias tan distintas como son la latinoamericana, estadounidense, africana o mediterránea.

Asimismo, la música de Depedro se ha podido escuchar en directo en los cinco continentes y su ‘Un lugar perfecto’ fue reconocido el año pasado con el galardón a a Mejor Álbum de Pop/Rock en los Premios de la Academia de la Música de España y nominado a Mejor Producción Musical en los MIN.

En este momento empieza una nueva etapa con la gira de ‘Furia y calma’ 2026/27, el nuevo disco que verá la luz a finales de octubre.

Las entradas podrán adquirirse a 8, 10 y 12 euros en la ventanilla del teatro Jofre o en la página web ataquilla.com.