Histórica y emocionante jura de bandera civil por los tres siglos de unión entre Ferrol y la Armada

Fueron un centenar de personas las que juraron bandera en la plaza de Armas Daniel Alexandre

Ferrol y la Armada conmemoraron este sábado sus 300 años de relación con una jura de bandera civil histórica, pues fue la primera que salió de los escenarios militares para desplegarse en el corazón de la ciudad: la plaza de Armas. Fue allí donde más de un centenar de personas, entre ellas el propio alcalde y varios de los concejales, testimoniaron su lealtad a España en un acto que estuvo marcado por el calor intenso y, sobre todo, por la emoción de quienes esperaban su turno para besar o mostrar sus respetos a la insignia nacional.

El Almirante Jefe del Arsenal, el vicealmirante Vicente Rubio Bolívar, presidió la cita junto al regidor, José Manuel Rey Varela, contando también con la presencia de la delegada de la Xunta de Galicia en la comarca, Martina Aneiros, y otras autoridades civiles y militares. En este 2026 se cumplen tres siglos desde que en 1726, bajo el reinado de Fernando VI, el Estado eligió A Graña primero y la villa ferrolana después como capital del Departamento Marítimo del Norte, iniciando una historia común tejida también junto al astillero hasta nuestros días.

Más mujeres

El Tercio del Norte fue otro de los grandes protagonistas. En primer lugar, porque fue la bandera de la fuerza del Cuartel de Dolores la que presidió la ceremonia, pero también porque su Unidad de Música y sus Gastadores formaron parte del desfile de Honores con el que empezó la jornada, poco antes de las doce. Con la insignia ya en la plaza tras salir del ayuntamiento, llegó el Almirante, que pasó revista y se situó a la espera de Rey Varela, máxima autoridad al ubicarse la jura en un espacio público.

Sección del Arsenal Militar de Ferrol cuadrada durante la ceremonia Daniel Alexandre

Con ambos en la zona central, se entonó la ‘Salve Marinera’ y poco después comenzaron a desfilar los jurandos dando cuenta de la variedad de edades —mucha más gente joven de la que algunos se esperaban— y de una mayoría femenina, además de integrarse personas con diversidades funcionales.

Además del propio alcalde, que fue abriendo la comitiva —explicaría después que él no llegó a hacer la mili, pero igualmente podría haber renovado porque solo tienen que pasar 25 años para poder prestar juramento de nuevo—, también participó Aneiros y los ediles Javier Díaz Mosquera, Susana Sanjurjo, Pamen Pieltain, Blanca García, Patricia Cons, Rosa Martínez y Arán López. Al finalizar, se realizó el tradicional homenaje a “los caídos”, se entonó el himno de la Armada y se retiró la Fuerza de nuevo desfilando.

Recuerdos y lágrimas

Aquellos que solicitaron previamente su plaza fueron citados a las diez de la mañana para ensayar brevemente, mientras que sus familiares pudieron seguir el transcurso del acto desde unas gradas. Rocío Domínguez, con 31 años, era de las más jóvenes que se encontraban allí: “Vengo de familia militar, mi pareja también lo es, y quise comprometerme con España. Estoy muy orgullosa y fue una experiencia maravillosa, me ha encantado. Si llego, me gustaría repetir”, admitía.

Los familiares pudieron seguir el acto en las gradas instaladas Daniel Alexandre

Cerca de ella, Eva Ferreiro, con 42, seguía muy emocionada al concluir: “Tenía muchas ganas por lo que significa para mí. Lo vivo de una forma especial porque mi marido es de la Armada y es un sentimiento que tengo. Lo disfruté mucho, me queda un recuerdo para siempre”, decía, entre lágrimas, rodeada de su familia.

Otra mujer con la voz entrecortada era Pili Gómez Montero, quien aseguraba que “siempre me emociono con la bandera, es la que me representa, y me encantó”. Con ella, su amiga Fini Corral que, a sus 80 años muy bien llevados, admitía tener desde siempre “el gusanillo” y valoraba que no se había hecho larga, agradeciendo que el calor no hubiese afectado a nadie. De hecho, el gran dispositivo desplegado por Protección Civil no tuvo, afortunadamente, que actuar.

También juró bandera Elisa Foces, conocida vendedora de la ONCE, que estaba igualmente sobrecogida y acordándose de sus padres, que “me estarán viendo desde el cielo”. Desde ese mismo balcón celestial estaría este sábado sonriendo, orgulloso, Antonio Quiñonero, teniente coronel de Infantería de Marina, “muy buena persona y muy buen militar” según su hija, Marisol, que a sus 86 años y convaleciente de una caída no quiso dejar pasar la oportunidad, acudiendo con dos de sus hijos: Juan Antonio Piñón, que es brigada reservista voluntario del Tercio Duque de Alba y fue “en calidad de bastón” para ayudar a la matriarca, y Juan, con una discapacidad visual que no le impidió jurar bandera.

El Almirante, a su llegada a la plaza de Armas Daniel Alexandre

El Almirante, emocionado

Feliz al término estaba el Almirante, quien agradeció al Concello poder realizar la ceremonia “en este marco incomparable”, logrando así un “paso muy importante al haberlo podido hacer con los ferrolanos, celebrando el acto militar más emblemático que se puede hacer”.

Confesaba Rubio Bolívar que mandar el Arsenal coincidiendo con la efeméride de la ciudad departamental “es una suerte y una responsabilidad”, ahondando en que el objetivo, compartido con el alcalde, es “dar a conocer la importancia que ha tenido la Armada y los marinos para que Ferrol sea lo que es hoy. Era una pequeña aldea y gracias a que se trajo el Departamento, con los astilleros, por aquí pasaron los mejores científicos y se convirtió en la urbe que es ahora”.

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Añadió que espera “seguir progresando, y que los años que vienen sean de provecho y de mayor desarrollo; nosotros seguimos haciendo barcos nuevos y dando una carga de trabajo importante al sector naval”, recordó. El mismo deseo de prosperidad conjunta fue el que compartió Rey Varela, aplaudiendo los 300 años de “unión” y ambicionando, al menos, otros tres siglos en los que se verá un “gran salto en el futuro”.

“Es un año especial para recordar la historia y valorar la colaboración creciente” entre ambas instituciones, concluyó el primer edil, al tiempo que Vicente Rubio Bolívar admitió haber sentido una “gran satisfacción al ver jurar a gente de todas las edades, que es de lo que se trataba”.

Las altas temperaturas propiciaron abanicos, sombreros e incluso ese paraguas a modo de sombrilla Daniel Alexandre

En esta línea, añadió el Almirante Jefe del Arsenal que “la bandera es patrimonio de todos y tiene que estar abierta a todos”, concediendo además que “a mí me ha emocionado ver a gente tan variada, le doy muchísimo valor a eso porque para nosotros es un orgullo saber que nos apoya toda la sociedad”.