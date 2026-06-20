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Ferrol

Equiocio se pone en marcha con la primera ruta por Prior

Veinte personas participaron en el primer itinerario, que volvió a estar guiado por José López Hermida

Redacción
20/06/2026 22:26
Momento de la ruta divulgativa por Prior que se celebró este sábado
Momento de la ruta divulgativa por Prior que se celebró este sábado
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La fase preparatoria de Equiocio 2026, la trigésimo quinta edición del certamen hípico y de ocio familiar que se celebrará en el campo de As Cabazas del 6 al 9 de agosto, comenzó este sábado con la primera actividad de senderismo del programa ‘En ruta’ que se propone poner en valor la franja costera de la parroquia de Covas. 

Volvió a ser el investigador José Manuel López Hermida, presidente de la asociación Columba, el que guio a los participantes por la “ruta dos xigantes na Volta ao Cabo” para disfrutar no solo de vistas únicas, sino también de sus particularidades geológicas, de sus baterías militares y los túneles desde donde se iluminaba la costa para detectar enemigos. Entre los caminantes se encontraban personas usuarias de Aspanaes, Asotrame y Adope. 

La siguiente ruta está programada para el primer sábado de julio, el día 4, y recorrerá las tierras de Esmelle. El Concello, la Diputación, la Xunta, Gadis y Estrella Galicia serán los patrocinadores principales de Equiocio 2026, en el que también colaborarán Integral Motion y Sogama. 

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