Equiocio se pone en marcha con la primera ruta por Prior

Momento de la ruta divulgativa por Prior que se celebró este sábado Cedida

La fase preparatoria de Equiocio 2026, la trigésimo quinta edición del certamen hípico y de ocio familiar que se celebrará en el campo de As Cabazas del 6 al 9 de agosto, comenzó este sábado con la primera actividad de senderismo del programa ‘En ruta’ que se propone poner en valor la franja costera de la parroquia de Covas.

Volvió a ser el investigador José Manuel López Hermida, presidente de la asociación Columba, el que guio a los participantes por la “ruta dos xigantes na Volta ao Cabo” para disfrutar no solo de vistas únicas, sino también de sus particularidades geológicas, de sus baterías militares y los túneles desde donde se iluminaba la costa para detectar enemigos. Entre los caminantes se encontraban personas usuarias de Aspanaes, Asotrame y Adope.

La siguiente ruta está programada para el primer sábado de julio, el día 4, y recorrerá las tierras de Esmelle. El Concello, la Diputación, la Xunta, Gadis y Estrella Galicia serán los patrocinadores principales de Equiocio 2026, en el que también colaborarán Integral Motion y Sogama.