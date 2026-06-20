Detienen a dos hombres en Ferrol como presuntos autores del robo de ocho bobinas de aluminio

Bobinas recuperadas por agentes de la Policía Local Concello

Agentes de la Policía Local de Ferrol detuvieron en la madrugada de este sábado a dos hombres que tenían en una furgoneta ocho bobinas de aluminio presuntamente robadas en la ciudad.

El operativo se puso en marcha cuando la central del cuartel de la Policía Local de San Xoán recibió una llamada alertando de la presencia de dos individuos dentro de una furgoneta en la calle Instituto.

Tras localizar el vehículo y comprobar que la información recibida era veraz, los agentes, después de informar a los ocupantes de la furgoneta de sus derechos, descubrieron las ocho bobinas, cuyo valor en el mercado podría ascender, en total, a unos 4.000 euros.