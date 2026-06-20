Cumprido o primeiro de catro Solpores en Canido con Ferror Records
Aínda quedan por actuar Pantis, Sofi Pires, Luna Desgracia, Moreno Moreno, Pladür, REA, MoOoM, Vlaklyth, Omadroma e Fantasmage
Xa está en marcha a sexta edición dos Solpores en Canido, o ciclo musical que organiza Ferror Records no centro cívico do barrio ferrolán, despois de estrearse este sábado 20 con tres proxectos distintos. Tras esta inauguración a cargo de As Ánimas, Nebra e Amiga, o programa continuará até setembro con tres datas máis repartidas durante todo o verán, coma sempre, unha por mes.
Pantis, Sofi Pires, Luna Desgracia, Moreno Moreno, Pladür, REA, MoOoM, Vlaklyth, Omadroma e Fantasmage son os dez proxectos que aínda quedan por actuar nesta edición. Nas redes sociais do selo discográfico anunciarase cales serán os seguintes protagonistas, que se presentarán o sábado 18 de xullo. Os Solpores continuarán o día 15 de agosto e despediranse o 19 de setembro.