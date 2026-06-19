Todo listo para la jura de bandera civil que, por primera vez en la historia de Ferrol, sale de dependencias navales

Las gradas se montaron este jueves Jorge Meis

La plaza de Armas acoge este sábado, a las 12.00 horas, una jura de bandera de carácter civil, que presidirá el Almirante Jefe del Arsenal, Vicente Rubio Bolívar.

Se trata de la primera acción de este tipo que se celebra fuera de las instalaciones navales. Un acontecimiento único para celebrar el 300 aniversario de la ciudad como Departamento Marítimo para el que estaban ensayando en la mañana de este viernes.